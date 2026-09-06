Сегодня, 6 сентября, в Стамбуле, Турция, завершится чемпионат Европы по волейболу – 2026 среди женщин. В финальном матче за победный титул сразятся сборные Италии и Турции. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет победителем чемпионата Европы – 2026 по волейболу среди женщин?».

В полуфинальном матче Турция одолела сборную Сербии, а Италия оказалась сильнее Польши. В эти минуты команды Сербии и Польши проводят матч за третье место.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.