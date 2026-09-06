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Кто станет победителем чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин?

Кто станет победителем чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин?
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Сегодня, 6 сентября, в Стамбуле, Турция, завершится чемпионат Европы по волейболу – 2026 среди женщин. В финальном матче за победный титул сразятся сборные Италии и Турции. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет победителем чемпионата Европы – 2026 по волейболу среди женщин?».

ЧЕ-2026 (ж) . Финал
06 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
2-я партия
1 : 0
Турция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

В полуфинальном матче Турция одолела сборную Сербии, а Италия оказалась сильнее Польши. В эти минуты команды Сербии и Польши проводят матч за третье место.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

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