Женская сборная Сербии по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2026

Женская сборная Сербии по волейболу выиграла бронзовые медали чемпионата Европы – 2026. В матче за третье место сербская команда одолела Польшу со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18). Встреча состоялась в Стамбуле, Турция.

В финальном матче соревнований за чемпионский титул сразятся сборные Турции и Италии. Встреча запланирована на 19:00 мск сегодня, 6 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.