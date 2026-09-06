15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Польша — Сербия, результат матча 6 сентября 2026, счёт 1:3, матч за третье место; чемпионат Европы 2026 по волейболу, женщины

Женская сборная Сербии по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2026
Комментарии

Женская сборная Сербии по волейболу выиграла бронзовые медали чемпионата Европы – 2026. В матче за третье место сербская команда одолела Польшу со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18). Встреча состоялась в Стамбуле, Турция.

ЧЕ-2026 (ж) . За 3-е место
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Сербия
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Лыдух, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс

В финальном матче соревнований за чемпионский титул сразятся сборные Турции и Италии. Встреча запланирована на 19:00 мск сегодня, 6 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Материалы по теме