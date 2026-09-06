Сборная Турции во второй раз подряд выиграла чемпионат Европы среди женщин

Женская сборная Турции по волейболу выиграла чемпионат Европы — 2026. В финальной встрече, которая прошла в Стамбуле, Турция, она одолела сборную Италии со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

Турецкая команда подтвердила свой чемпионский титул. Предыдущий трофей волейболистки из этой страны завоевали на чемпионате Европы — 2023, одолев сборную Сербии в заключительном матче турнира. В этом году сербская команда стала бронзовым призёром соревнований.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы.