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Италия — Турция, результат матча 6 сентября 2026, счёт 2:3, финал; чемпионат Европы 2026 по волейболу, женщины

Сборная Турции во второй раз подряд выиграла чемпионат Европы среди женщин
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Женская сборная Турции по волейболу выиграла чемпионат Европы — 2026. В финальной встрече, которая прошла в Стамбуле, Турция, она одолела сборную Италии со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

ЧЕ-2026 (ж) . Финал
06 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Турция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

Турецкая команда подтвердила свой чемпионский титул. Предыдущий трофей волейболистки из этой страны завоевали на чемпионате Европы — 2023, одолев сборную Сербии в заключительном матче турнира. В этом году сербская команда стала бронзовым призёром соревнований.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы.

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