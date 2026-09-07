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Турция, Сербия и Польша обеспечили себе участие в чемпионате мира — 2027

Турция, Сербия и Польша обеспечили себе участие в чемпионате мира — 2027
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Женские сборные Турции, Сербии и Польши завоевали путёвки на чемпионат мира по волейболу 2027 года благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы — 2026.

С ЧЕ отбираются три лучшие команды. Италия уже была квалифицирована на турнир в статусе действующего чемпиона, поэтому на первенство мира проходит и четвёртое место.

На ЧE-2026 победу одержала сборная Турции. В решающем матче она одолела сборную Италии со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10). Бронзовым призёром соревнований стала Сербия, обыграв Польшу — 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

Чемпионат мира по волейболу среди женских команд в 2027 году пройдёт в США и Канаде.

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Новости. Волейбол
  • 7 сентября 2026