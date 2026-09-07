15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей 7 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей 7 сентября
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, стартует Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках первого игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 7 сентября (время — мск):

  • 13:00 — «Динамо-Ак Барс», Казань — «Тулица», Тульская область.
  • 16:00 — «Уралочка-НТМК», Свердловская область — «Локомотив К», Калининградская область.
  • 16:00 — «Динамо М», Москва — «Ленинградка», Санкт-Петербург.
  • 19:00 — «Заречье-Одинцово», Московская область — «Корабелка», Санкт-Петербург.

В 2024 году победу на Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд
Турнирная таблица Кубка Легенд
Материалы по теме
Турция обыграла лучшую команду мира в финале ЧЕ-2026. Это был настоящий триллер!
Турция обыграла лучшую команду мира в финале ЧЕ-2026. Это был настоящий триллер!