Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, стартует Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках первого игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 7 сентября (время — мск):

13:00 — «Динамо-Ак Барс», Казань — «Тулица», Тульская область.

16:00 — «Уралочка-НТМК», Свердловская область — «Локомотив К», Калининградская область.

16:00 — «Динамо М», Москва — «Ленинградка», Санкт-Петербург.

19:00 — «Заречье-Одинцово», Московская область — «Корабелка», Санкт-Петербург.

В 2024 году победу на Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).