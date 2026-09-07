Сборная Турции стала первой командой, выигравшей ЧЕ на домашней арене с 2011 года

Сборная Турции стала первой командой, выигравшей чемпионат Европы на домашней арене, со времён успеха сербской сборной в Белграде в 2011 году. В решающем матче на ЧЕ-2026 турецкие волейболистки обыграли сборную Италии со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10). Матч прошёл в Стамбуле, Турция.

Турецкая команда подтвердила свой чемпионский титул. Предыдущий трофей волейболистки из этой страны завоевали на чемпионате Европы — 2023, одолев сборную Сербии в заключительном матче турнира. В этом году сербская команда стала бронзовым призёром соревнований.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии.