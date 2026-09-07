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Сборная Турции стала первой командой, выигравшей ЧЕ на домашней арене с 2011 года

Сборная Турции стала первой командой, выигравшей ЧЕ на домашней арене с 2011 года
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Сборная Турции стала первой командой, выигравшей чемпионат Европы на домашней арене, со времён успеха сербской сборной в Белграде в 2011 году. В решающем матче на ЧЕ-2026 турецкие волейболистки обыграли сборную Италии со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10). Матч прошёл в Стамбуле, Турция.

ЧЕ-2026 (ж) . Финал
06 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Турция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

Турецкая команда подтвердила свой чемпионский титул. Предыдущий трофей волейболистки из этой страны завоевали на чемпионате Европы — 2023, одолев сборную Сербии в заключительном матче турнира. В этом году сербская команда стала бронзовым призёром соревнований.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии.

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