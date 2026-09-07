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Сборная Турции первая с 2015 года выиграла ЧЕ, потерпев поражение по ходу турнира

Сборная Турции первая с 2015 года выиграла ЧЕ, потерпев поражение по ходу турнира
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Сборная Турции — первая с 2015 года команда, которая выиграла женский чемпионат Европы, потерпев поражение по ходу турнира. На предварительной стадии турнира турецкие волейболистки уступили сборной Польши со счётом 2:3 (25:15, 21:25, 22:25, 25:16, 10:15), однако в финале 6 сентября 2026 года в Стамбуле обыграли Италию (3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10)) и защитили титул чемпионок континента.

В 2015 году это удалось волейболисткам из России. Сборная проиграла Хорватии 0:3, но всё равно заняла первое место в группе, а потом выиграла три матча плей-офф и забрала титул.

Женская сборная Турции стала первой командой, выигравшей чемпионат Европы на домашней арене, со времён успеха сербской сборной в Белграде в 2011 году.

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Сборная Турции стала первой командой, выигравшей ЧЕ на домашней арене с 2011 года
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Новости. Волейбол
  • 7 сентября 2026
  • 14:36