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Веласко — первый тренер, которому удалось вывести в финал ЧЕ мужскую и женскую команды

Веласко — первый тренер, которому удалось вывести в финал ЧЕ мужскую и женскую команды
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Главный тренер сборной Италии Хулио Веласко стал первым тренером, которому удалось вывести в финал чемпионата Европы и мужскую, и женскую сборные.

С мужской национальной командой Италии он выигрывал ЧЕ в 1989, 1993 и 1995 годах. Также он выводил и мужскую, и женскую сборную страны в финалы чемпионатов мира и Олимпиад.

На женском чемпионате Европы — 2026 итальянские волейболистки стали серебряными призёрами. В решающем матче они уступили сборной Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10:15). Бронзовым призёром соревнований стала команда Сербии. В матче за третье место они обыграли Польшу — 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

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