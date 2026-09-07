Стал известен состав символической сборной женского чемпионата Европы, Варгас — MVP
В Турции после завершения финального матча женского чемпионата Европы объявили состав символической сборной турнира.
Символическая сборная женского чемпионата Европы по волейболу:
Связующая: Алессия Орро (Италия).
Диагональная: Мелисса Варгас (Турция).
Доигровщицы: Мириам Силла (Италия) и Дерья Джебеджиоглу (Турция).
Центральные блокирующие: Зехра Гюнеш (Турция) и Хена Куртагич (Сербия).
Либеро: Гизем Орге (Турция).
Лучший тренер: Даниэле Сантарелли (Турция).
MVP: Мелисса Варгас (Турция).
Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Турции, серебро завоевали итальянки, бронзовые медали выиграла сборная Сербии.
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