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Стал известен состав символической сборной женского чемпионата Европы, Варгас — MVP

Стал известен состав символической сборной женского чемпионата Европы, Варгас — MVP
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В Турции после завершения финального матча женского чемпионата Европы объявили состав символической сборной турнира.

Символическая сборная женского чемпионата Европы по волейболу:

Связующая: Алессия Орро (Италия).
Диагональная: Мелисса Варгас (Турция).
Доигровщицы: Мириам Силла (Италия) и Дерья Джебеджиоглу (Турция).
Центральные блокирующие: Зехра Гюнеш (Турция) и Хена Куртагич (Сербия).
Либеро: Гизем Орге (Турция).
Лучший тренер: Даниэле Сантарелли (Турция).
MVP: Мелисса Варгас (Турция).

Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Турции, серебро завоевали итальянки, бронзовые медали выиграла сборная Сербии.

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