Экс-россиянка Антропова — о поражении сборной Италии в финале: серебро сияет как серебро

Бывшая россиянка и игрок сборной Италии Екатерина Антропова прокомментировала поражение своей команды в финале женского чемпионата Европы. Итальянки уступили сборной Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10:15).

«На мой взгляд, серебро сияет как серебро, потому что в спорте разница довольно очевидна: либо ты побеждаешь, либо проигрываешь. И тогда ты сразу же двигаешься дальше.

Турция отлично держалась в матче, даже после нескольких сетов с низким счётом. Мы чередовали моменты, когда всё шло гладко, когда мы демонстрировали действительно отличную командную работу, с моментами спада. Они хорошо использовали возможности, доводили ключевые моменты до конца и двигались вперёд. Было ясно, что они тоже замечательная команда, очень сплочённая. Они внесли много изменений, которые сработали, и мы должны отметить их работу.

Конечно, есть некоторое разочарование, этого нельзя отрицать, но было действительно захватывающе играть на таком стадионе, перед всеми этими людьми. Это был невероятный опыт, который я сохраню в памяти. Давайте начнём отсюда. Ещё одно лето закончилось», — приводит слова Антроповой