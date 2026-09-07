Кубок легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, стартовал Кубок легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках первого игрового дня состоялись матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. результаты на 7 сентября (время мск):

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тульская область — 2:3 (18:25, 24:26, 25:22, 25:23, 8:15).

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Локомотив К» Калининградская область — 3:1 (25:16, 25:23, 21:25, 29:27).

«Динамо М» Москва — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:1 (25:14, 25:19, 20:25, 25:16).

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:19).

В 2024 году победу на Кубке легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).