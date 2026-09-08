«Кто мог ожидать чего-то подобного?». Главный тренер сборной Турции – о победе на ЧЕ

Главный тренер женской сборной Турции Даниэле Сантарелли поделился эмоциями после победы своей команды в финале чемпионате Европы, а также подробно рассказал о ходе самой встречи.

«Если бы меня спросили меня, как бы я хотел, чтобы закончился этот чемпионат Европы, я бы ответил – так. Победа со счётом 3:2 над Италией стала достойным завершением, фантастической битвой против очень сильной команды.

В первом сете Италия показала себя с лучшей стороны. Мы невероятно нервничали, смотреть на нас было почти невозможно: мы плохо принимали, были не в своей тарелке, дезорганизованы и нервничали. Давление было полностью на нас, потому что мы играли дома и хотели победить.

Во втором сете Италия контролировала ситуацию, затем мы начали лучше защищаться, они допустили ошибки, и мы тоже стали агрессивнее в атаке. С этого момента игра изменилась.

Я не ожидал такого фальстарта в третьем сете, в основном по нашей вине, на мой взгляд. Однако в четвёртом кто мог ожидать чего-то подобного? Мы вели почти в десять очков, и это казалось точной копией сета, в котором Италия нас обыграла. А потом они вернулись в игру.

Мы совершили два или три эффектных оборонительных действия в очень длинной и смелой атаке. Япрак вышла на поле, несмотря на то, что играла очень мало, а Дерья, на пятой позиции, невероятно хорошо отразил мяч. Мы выиграли много длинных рывков, и это показывает, что команда хотела бороться.

Это было прекрасно. Сегодня волшебный день для меня, для моего персонала и для всей федерации. Выиграть чемпионат Европы дома против такой сильной Италии было непросто.

Нам предстояло встретиться с Германией, Польшей, Словенией, снова с Германией, Сербией в полуфинале и Италией в финале