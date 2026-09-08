«Спорт так не работает». Веласко назвал причины поражения сборной Италии в финале ЧЕ

Главный тренер женской сборной Италии Хулио Веласко назвал причины поражения своей команды в финальном матче чемпионата Европы по волейболу. Итальянки уступили сборной Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10:15).

«Я горжусь этой командой, потому что проиграть можно разными способами. Это был матч, в котором команда никогда не сдавалась. У нас были моменты, когда мы играли не очень хорошо, но мы всегда держались, никогда не сдавались. Это самое важное.

В нашей спортивной культуре есть плохая привычка: когда ты выигрываешь – всё хорошо, а когда проигрываешь – всё плохо. Мы выиграли чемпионат мира, дойдя до полуфинала и финала, причём в двух матчах, в которых я до сих пор не понимаю, как нам удалось победить, мы одержали победу. Теперь же произошло обратное, и люди сразу же ищут окончательные выводы. Спорт так не работает.

Девочки выступили очень хорошо, особенно учитывая, что эти изменения дались нелегко. В этом году мы решили дать четырём игрокам длительный отдых. Мы не могли продолжать требовать от них постоянно играть за клуб и сборную после стольких лет подряд.

Изменилась роль Кейт, а также роль Ферсино, которая вместо того, чтобы в основном защищаться на позиции 5, часто перемещалась на позицию 6 и занимала много пространства, чтобы прикрывать Кейт. Все эти изменения произошли за короткое время, отчасти потому, что я сам изменил своё мнение, а отчасти потому, что изменения такого масштаба требуют времени.

Думаю, в следующем году мы улучшим свою игру. Мы всё равно дошли до финала. Самонадеянность, на мой взгляд, заключалась бы в том, чтобы не ценить то, что у нас есть. Это также плохая привычка: постоянно думать о том, чего нам не хватает, а не о том, что у нас есть.

Были ли у нас технические проблемы, которые привели к поражению? Да. Мы будем над ними работать. Но если у вас есть команда, которая не сдаётся и не боится, вы можете работать над техническими