42-летняя связующая сборной Сербии Огненович: бронза похожа на бальзам на душу

42-летняя связующая женской сборной Сербии по волейболу Майя Огненович, которая вернулась в состав национальной команды после годичного перерыва, прокомментировала победу в матче за бронзу чемпионата Европы.

«Это прекрасное чувство. Бронза, которую мы желали. Я не думаю, что после такого убедительного поражения было просто подготовить команду, прежде всего психологически, к тому, что нас ждало. На самом деле Терзич сказал мне перед началом полуфинала: «Майя, что бы это ни было, самое главное-завтра». Это могла быть борьба за золото, но это была борьба за бронзу. Так что это было нелегко.

С одной стороны, я удивлена, а с другой, взволнована, потому что не знала, чего ожидать. В конце концов, это команда, в которой большинство игроков никогда не играли в такую игру, и это нужно учитывать. Тика, Минка, Сладьяна, я – всё это хорошо, но опять же, большинство никогда не были в такой ситуации. Тем более эта медаль имеет для меня ещё большее значение.

Ночь после поражения Турции? Мы проговорили это в раздевалке, а затем в отеле, когда пытались подвести итоги. Это было не сложно для меня, потому что это был матч, на котором мы действительно не появлялись. Мы не были на поле.

У нас было слишком большое желание попасть в финал. Этот страх, позитивный, который мы все чувствовали, должен был превратиться в силу, а он превратился в какой-то полный паралич. К сожалению, я должна сказать, что это было одно из наших худших выступлений. Я не помню, чтобы за последние несколько лет у нас была такая плохая игра.

Когда вы осознаёте, что даже не смогли показать то, что умеете, вам не на что жаловаться. Это было убедительное поражение, но не из-за заслуг Турции, а из-за того, что мы не были теми, кем можем быть.

Мы поняли, что прошло 20 лет с момента завоевания этой первой медали. Если смотреть сейчас, это временная дистанция, которую я не ожидала испытать в спортивном плане. Несмотря на то, что это бронза на чемпионате Европы, для меня она действительно похожа на бальзам не на рану, а на душу», – приводит слова Огненович meridiansport.rs.