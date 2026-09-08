«Мы сыграли лучше всех». Терзич – о бронзе сборной Сербии на чемпионате Европы

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич поделился эмоциями после победы своей команды в матче за бронзу чемпионата Европы.

«Каждая медаль — это успех. Люди должны это понимать, и это действительно так. Возможно, в ближайшем будущем мы добьемся пятого, шестого или седьмого места, или первого — всё зависит от команды, от других команд и так далее.

Меня радует, что мы плохо сыграли только одну игру на чемпионате. К сожалению, это был полуфинал. Всё остальное мы сыграли очень хорошо. Думаю, сегодня мы сыграли лучше всех. Мы поддерживали определённый ритм на протяжении всей игры, за исключением, может быть, тех десяти очков, когда меня не было рядом. Шутки в сторону, я действительно доволен сегодняшней игрой.

Должен признаться, честно говоря, девушки меня удивили. Я этого не ожидал, потому что у нас всегда где-то в голове есть золото, золото, золото, независимо от того, как все сложится, а потом, когда проигрываешь в полуфинале — падаешь. А польские девушки больше всего на свете хотели эту бронзу. Они не выигрывали медалей около полутора лет. Я думал, что завоевать её будет очень-очень сложно. Однако девочки меня не подвели. Слава богу, они сыграли намного лучше, чем вчера. И они победили. Мы счастливы и довольны.

Первая медаль для Сербии с 2023 года – это очень важно. Действительно, очень важно, потому что эти девочки должны сначала понять одну вещь – что медали не достаются сами по себе. В основном они смотрели, как Майя, Тияна, Бранка и остальные выигрывали медали по телевизору. Им это казалось лёгким.

Теперь им нужно увидеть, как это выглядит, и понять, что это нелегко, с одной стороны. А с другой стороны, очень хорошо, когда они выигрывают медаль, именно потому что это придаёт им уверенности в себе, и они видят, что могут это сделать. Теперь наша задача – найти золотую середину между этими двумя вариантами, такую, кот