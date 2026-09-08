Президент турецкой федерации: целую в лоб эту команду. На очереди — олимпийская медаль

Президент турецкой федерации волейбола Мехмет Акиф Устюндаг поделился своими впечатлениями после победы турчанок в финале чемпионата Европы.

«Мы верили, что победим. У нас дома был один чемпионат Европы, мы дважды играли в финалах. Это был третий, мы должны были победить, мы победили. Я увидел, что болельщики сыграли очень важную роль в этой победе. Мы очень плохо начали матч, очень плохой сет. Великолепное возвращение, 1:1. Снова плохой сет, снова великолепное возвращение и великолепный тай-брейк. Настроение у этого финала другое. Здесь были взлёты и падения.

Я целую в лоб эту команду, которая боролась до последнего мяча и не сдавалась. Эта команда подарила этой стране всё лучшее, что только можно испытать. Эта команда — команда этой страны. Каждый должен заботиться об этой команде. Потому что они были для молодёжи образцом для подражания, примером для подражания и подарили им все возможные виды гордости. На очереди — олимпийская медаль», — приводит слова Устюндага karar.com.