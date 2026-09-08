Терзич назвал россиянку в числе трёх иностранных игроков, у которых многому научился

Главный тренер женской сборной Сербии и казанского «Динамо Ак-Барс» Зоран Терзич назвал имена иностранных волейболисток, у которых сам многому научился в процессе работы.

«Сначала я ничему не учился у игроков, и это была моя ошибка. Я думал: я – тренер, она – игрок, и всё. Никакой обратной связи не было. Позже я действительно начал многому учиться.

Мануэла Леджери и Симона Риниери, две волейболистки из сборной Италии, которые были в составе, когда команда стала чемпионкой мира в 2002 году, я тренировал их в «Перудже». Я действительно многому у них научился. А также у Марины Бабешиной — одной из самых техничных волейболисток, которые когда-либо были в России, и, безусловно, одной из лучших спортсменок и людей, с которыми мне довелось работать», — приводит слова Терзича meridiansport.rs.