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Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 8 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 8 сентября
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Сегодня, 8 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках второго игрового дня состоялись матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты на 8 сентября:

  • «Тулица» Тульская область – «Локомотив» Калининградская область — 1:3 (25:15, 24:26, 18:25, 21:25);
  • «Корабелка» Санкт-Петербург – «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 19:25, 22:25);
  • «Динамо-Ак Барс» Казань – «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:19);
  • «Ленинградка» Санкт-Петербург – «Заречье-Одинцово» Московская область — 2:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:15, 14:16).

В 2024 году победу на Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

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