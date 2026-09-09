Кубок легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, продолжится Кубок легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках третьего игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на среду.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 9 сентября (время московское):

13:00. «Локомотив» Калининградская область — «Динамо-Ак Барс» Казань;

16:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Тулица» Тульская область.

В 2024 году победу в Кубке легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). Матчи проходят на стадионе ДИВС Уралочка (Екатеринбург).