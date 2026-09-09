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ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 9 сентября

ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 9 сентября
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Сегодня, 9 сентября, стартовал чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках первого игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на вторник.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 9 сентября (время московское):

19:00. Болгария — Северная Македония;

20:00. Румыния — Латвия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу
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