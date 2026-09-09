15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зла не держу, но выводы сделал». Волков — о возможности возглавить «Белогорье»

«Зла не держу, но выводы сделал». Волков — о возможности возглавить «Белогорье»
Комментарии

Бывший тренер мужского волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков рассказал, согласится ли вновь возглавить белгородскую команду, если ему поступит такое предложение.

«Это можно обсуждать. Я не хлопал за собой дверью, не сжигал мосты. С Сергеем Юрьевичем (Тетюхиным. – Прим. «Чемпионата») у нас остались нормальные отношения. Да, со мной резко расстались, но, с другой стороны, именно в «Белогорье» мне дали отличный шанс проявить себя как главному тренеру. Зла не держу, не обижаюсь, но выводы для себя сделал», — приводит слова Волкова «БО Спорт».

Напомним, Волков завершил игровую карьеру в 2023 году в возрасте 38 лет и с 2023 по 2025 год занимал должность главного тренера «Белогорья». Вместе с клубом он дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Материалы по теме
Терзич назвал россиянку в числе трёх иностранных игроков, у которых многому научился