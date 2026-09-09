«Зла не держу, но выводы сделал». Волков — о возможности возглавить «Белогорье»

Бывший тренер мужского волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков рассказал, согласится ли вновь возглавить белгородскую команду, если ему поступит такое предложение.

«Это можно обсуждать. Я не хлопал за собой дверью, не сжигал мосты. С Сергеем Юрьевичем (Тетюхиным. – Прим. «Чемпионата») у нас остались нормальные отношения. Да, со мной резко расстались, но, с другой стороны, именно в «Белогорье» мне дали отличный шанс проявить себя как главному тренеру. Зла не держу, не обижаюсь, но выводы для себя сделал», — приводит слова Волкова «БО Спорт».

Напомним, Волков завершил игровую карьеру в 2023 году в возрасте 38 лет и с 2023 по 2025 год занимал должность главного тренера «Белогорья». Вместе с клубом он дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России.