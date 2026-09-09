Волков объяснил, почему не востребован в качестве тренера после бронзы «Белогорья»

Бывший тренер мужского волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков объяснил, почему не востребован в качестве тренера, несмотря на две бронзовые медали его подопечных в чемпионате России в сезоне-2023/2024 и в сезоне-2024/2025.

«Наверное, здесь несколько причин. Всё-таки у меня пока только два сезона работы главным тренером. Для тренерской карьеры это совсем небольшая дистанция. Возможно, для кого-то я до сих пор в первую очередь Волков-игрок, а уже потом Волков-тренер. Да и сам, наверное, не особенно много говорил, каким вижу себя именно как тренера.

Мне кажется, что мой игровой опыт даёт мне очень многое. Я много лет играл на самом высоком уровне, работал с разными тренерами, видел разные школы и разные подходы к волейболу. Всё это откладывается. Плюс есть вещи, которые сложно получить из учебников или статистики. Ты чувствуешь игру: когда нужно вмешаться, кого поменять, когда взять тайм-аут или просмотр, когда, наоборот, ничего не трогать и дать команде самой пройти этот момент. Но два сезона – это только начало. Наверное, мне ещё предстоит показать, какой я именно тренер, какой волейбол хочу строить и на что способны мои команды. Желание работать у меня огромное.

Я всегда был амбициозным человеком. И тренер такой же. Конечно, мне хотелось бы работать с командами, которые будут бороться за высокие задачи, а желательно вообще за чемпионство. У меня, наверное, в ДНК это сидит — везде и во всём стараться быть первым. Поэтому всегда хочется какие-то серьёзные задачи решать. Но я реалист и понимаю, что во всех топ-клубах работают опытные специалисты, вакансий там нет. Поэтому я открыт для предложений. Понятно, что не пойду сломя голову в любой клуб за любые деньги. Мне важно, чтобы клуб был амбициозным и планировал развиваться», — приводит слова Волкова «БО Спорт».