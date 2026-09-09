Александр Волков рассказал о пересадке волос и переезде в Санкт-Петербург

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков рассказал, чем занимается после завершения тренерского контракта с «Белогорьем» в 2025 году.

«В профессиональном плане стараюсь использовать это время с пользой. Много смотрю, разбираю игры, слежу за командами, тренерами, за тем, что нового появляется. Во время сезона на это часто просто не хватает времени. Думаю и о стажировке за границей. Хочется посмотреть, как работают сильные клубы и тренеры, что-то новое для себя взять. В нашей профессии нельзя останавливаться.

Ну и появилось больше времени на семью, детей. Этим тоже наслаждаюсь. Немного занимаюсь здоровьем. Делал чистку колена этим летом, а ещё перенёс процедуру пересадки волос. Через пару месяцев будет понятно. Я сейчас как огородник – высадил рассаду и жду, когда она взойдёт. Пересадка – исключительно моё желание. В последние годы то ли от нервов, то ли от чего-то другого волосы сильно поредели. Мне это не нравилось – хочется хорошо выглядеть.

Когда я покинул «Белогорье», мы продали квартиру в Туле, и встал вопрос, куда переезжать. Выбрали Санкт-Петербург. Мне нравится сам город, здесь много друзей и у меня, и у жены. Плюс здесь много волейбольных команд – возможно, судьба ещё свяжет меня с одной из них», — приводит слова Волкова «БО Спорт».