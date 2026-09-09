ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, прошёл первый игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 9 сентября:

Болгария — Северная Македония – 3:0 (25:17, 25:19, 25:18);

Румыния — Латвия – 1:3 (24:26, 25:18, 21:25, 24:26).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.