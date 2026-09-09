Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках третьего игрового дня состоялись матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся в среду.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты на 9 сентября:

«Локомотив» Калининградская область — «Динамо-Ак Барс» Казань – 1:3 (15:25, 25:9, 15:25, 13:25);

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Тулица» Тульская область – 1:3 (22:25, 18:25, 25:22, 20:25).

В 2024 году победу на Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).