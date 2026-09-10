ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, продолжается чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках второго игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 10 сентября (время московское):

16:00. Польша — Португалия;

17:00. Франция — Швейцария;

19:00. Израиль — Украина;

20:00. Финляндия — Дания;

20:00. Турция — Германия;

22:05. Италия — Швеция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.