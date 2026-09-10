15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 10 сентября

ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 10 сентября
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, продолжается чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках второго игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 10 сентября (время московское):

  • 16:00. Польша — Португалия;
  • 17:00. Франция — Швейцария;
  • 19:00. Израиль — Украина;
  • 20:00. Финляндия — Дания;
  • 20:00. Турция — Германия;
  • 22:05. Италия — Швеция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь матчей ЧЕ-2026
Турнирная таблица ЧЕ-2026
Материалы по теме
ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 9 сентября
Комментарии
Новости. Волейбол