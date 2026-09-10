Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках четвёртого игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на среду.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 10 сентября (время московское):

16:00. «Ленинградка» Санкт-Петербург – «Корабелка» Санкт-Петербург;

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область - «Динамо» Москва.

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). Матчи проходят на стадионе «ДИВС Уралочка» (Екатеринбург).