15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новым капитаном «Локомотива» стала Ольга Костюкевич

Новым капитаном «Локомотива» стала Ольга Костюкевич
Комментарии

30-летняя либеро калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич назначена капитаном клуба на сезон-2026/2027.

«Ольга — по духу настоящий лидер! Она знает, как эмоциями зажечь команду и готова вести её за собой!» — сообщает пресс-служба клуба.

Костюкевич вошла в состав команды в феврале 2025 года. В калининградский клуб спортсменка перешла из саратовского «Протона», за который выступала с 2021 года, а с 2024-го была капитаном команды. За время своей карьеры Ольга также играла за нижегородскую «Спарту» (2013-2015), «Воронеж» (сезон-2015/2016), «Липецк-Индезит» (сезон-2016/2017), «Приморочку» (сезон-2017/2018), «Сахалин» (2018-2020) и «Тулицу» (сезон-2020/2021).

Материалы по теме
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой
Эксклюзив
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой