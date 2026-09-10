Новым капитаном «Локомотива» стала Ольга Костюкевич

30-летняя либеро калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич назначена капитаном клуба на сезон-2026/2027.

«Ольга — по духу настоящий лидер! Она знает, как эмоциями зажечь команду и готова вести её за собой!» — сообщает пресс-служба клуба.

Костюкевич вошла в состав команды в феврале 2025 года. В калининградский клуб спортсменка перешла из саратовского «Протона», за который выступала с 2021 года, а с 2024-го была капитаном команды. За время своей карьеры Ольга также играла за нижегородскую «Спарту» (2013-2015), «Воронеж» (сезон-2015/2016), «Липецк-Индезит» (сезон-2016/2017), «Приморочку» (сезон-2017/2018), «Сахалин» (2018-2020) и «Тулицу» (сезон-2020/2021).