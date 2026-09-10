15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Объявлен состав групп женского клубного чемпионата мира — 2026

Объявлен состав групп женского клубного чемпионата мира — 2026
Комментарии

Организаторы женского клубного чемпионата мира — 2026 по волейболу объявили составы групп. Турнир пройдёт в бразильском Сан-Паулу с 8 по 13 декабря. В соревнованиях примут участие восемь команд.

Клубный чемпионат мира — 2026:

Группа А: «Озаско» (Бразилия), «Ред Рокетс Кавасаки» (Япония), «Экзачибаши» (Турция), «Альянса Лима» (Перу);

Группа B: «Вакифбанк» (Турция), «Сеси Бауру» (Бразилия), «Аль-Ахли» (Египет), «Жетысу» (Казахстан).

Групповой этап турнира пройдёт с 8 по 10 декабря, полуфиналы запланированы на 12 декабря, матчи за бронзовые медали и финал состоятся 13 декабря.

Напомним, победителем клубного чемпионата мира — 2025 стал итальянский клуб «Савино Дель Бене» (Скандиччи).

Материалы по теме
Турция, Сербия и Польша обеспечили себе участие в чемпионате мира — 2027
Комментарии
Новости. Волейбол
  • 10 сентября 2026
  • 12:12