Объявлен состав групп женского клубного чемпионата мира — 2026

Организаторы женского клубного чемпионата мира — 2026 по волейболу объявили составы групп. Турнир пройдёт в бразильском Сан-Паулу с 8 по 13 декабря. В соревнованиях примут участие восемь команд.

Клубный чемпионат мира — 2026:

Группа А: «Озаско» (Бразилия), «Ред Рокетс Кавасаки» (Япония), «Экзачибаши» (Турция), «Альянса Лима» (Перу);

Группа B: «Вакифбанк» (Турция), «Сеси Бауру» (Бразилия), «Аль-Ахли» (Египет), «Жетысу» (Казахстан).

Групповой этап турнира пройдёт с 8 по 10 декабря, полуфиналы запланированы на 12 декабря, матчи за бронзовые медали и финал состоятся 13 декабря.

Напомним, победителем клубного чемпионата мира — 2025 стал итальянский клуб «Савино Дель Бене» (Скандиччи).