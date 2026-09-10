«Решаем не мы». Дмитрий Волков — об отказе сборной России по волейболу от ЧМ-2027

31-летний волейболист Дмитрий Волков высказался об отказе сборной России по волейболу от чемпионата мира — 2027, который пройдёт в Польше.

– Россию допустили до Лиги наций в следующем году, но стало известно сразу, что мы добровольно отказываемся от ЧМ-2027. Как ты отреагировал на эту новость, расстроился ли?

– Ну, конечно, есть немного. Это мечта каждого спортсмена – чемпионаты мира, Олимпийские игры. Это самые главные старты в карьере любого спортсмена. Конечно, хотелось бы поехать, но… Мы же понимаем, что есть объективные причины для такого решения. Хотелось бы поехать, но здесь решаем не мы. По этому поводу больше ничего не могу сказать, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.