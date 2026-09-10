«Необычные ощущения». Волков — о первом матче с «Зенитом-Казань» после трансфера

31-летний волейболист Дмитрий Волков рассказал, какие эмоции испытывал во время первого матча в московском «Динамо» после перехода из казанского «Зенита».

– Первый финал в «Динамо» у тебя получился с «Зенитом-Казань» – твоим бывшим клубом. Были ли какие-то особенные эмоции из-за этого или уже отлегло? Всё-таки и там состав прилично поменялся.

– Ну нет, я бы не сказал, что там настолько всё поменялось. Все, кто стоял на поляне, это мои товарищи по прошлым сезонам. Поэтому, конечно, особенные эмоции были. Я провёл там пять замечательных лет, необычные ощущения были и перед матчем, и в самом начале финала.

Скажу так: это точно был не рядовой матч. И это волнение, наверное, даже не в лучшую сторону поначалу сыграло. Начал я игру не очень хорошо, ошибался, но самое главное, что хорошо закончил (смеётся), — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.