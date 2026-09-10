«Не очень-то легко было». Дмитрий Волков — о победе на Спартакиаде с «Динамо»

31-летний российский волейболист Дмитрий Волков высказался о победе на Спартакиаде с московским «Динамо». В финале клуб из Москвы обыграл «Зенит-Казань» со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 29:27, 22:25, 15:11).

– С каким отношением вы в команде подходили к Спартакиаде? Расценивали его как часть предсезонки или всё-таки была серьёзная задача – выиграть трофей?

– Для нас каждый турнир важен. И мы будем стараться и выдавать свой максимум в каждом из турниров в новом сезоне. Так что Спартакиада была важна, но действительно тяжело показывать в конце августа свой лучший волейбол. Сборы прошли не так давно, потом сборная. Вот это всё одно за другим шло. Плюс формула Спартакиады – пять игр подряд. Тоже не очень-то легко было (улыбается). Поэтому я рад, что мы выдержали и победно завершили этот турнир, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.