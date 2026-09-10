«На нас заранее повесили золотые медали». Дмитрий Волков — о первом турнире за «Динамо»

31-летний волейболист Дмитрий Волков высказался о первом турнире за «Динамо» на Спартакиаде. В финале клуб из Москвы обыграл «Зенит-Казань» со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 29:27, 22:25, 15:11).

– «Динамо» считали явным фаворитом Спартакиады, потому что у вас из основного состава никто не выпал, а у других команд по два-три человека турнир пропускали – и легионеры, и травмы. Но и в полуфинале, и в финале у вас случились тай-брейки. Как думаешь, это вы ещё не в оптимальном состоянии или же соперники показали, что конкуренция в Суперлиге по-прежнему очень высока?

– Думаю, что здесь больше психология, наверное, сыграла. Потому что мы действительно были фаворитами, все на нас заранее повесили медали чемпионов Спартакиады. Да, другие команды были не в оптимальных составах, но на самом деле и им из-за этого легче было играть, и, наверное, нам чуть сложнее. Поэтому игры и складывались для нас так непросто.

Отдам должное соперникам, но мы, наверное, сами доводили дело до этих «пятихаток», отдавали сеты, в которых вели с явным преимуществом. Особенно в полуфинале с «Зенитом», две партии просто в одной расстановке не могли сняться и всё упускали. Вот здесь надо разбираться – будем работать и постараться не допускать такого в дальнейшем, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.