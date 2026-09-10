«Мы точно конкурентоспособны». Дмитрий Волков — об уровне сборной России по волейболу

31-летний российский волейболист Дмитрий Волков высказал мнение об уровне подготовки и конкурентоспособности сборной России.

– В августе сборная России провела серию матчей в Уфе. Соперники, может быть, не самые сильные, но всё же это команды Лиги наций. Какие ощущения по итогам этих игр? Насколько сейчас сборная готова играть с топами, будем ли мы всех рвать или несколько лет изоляции скажутся?

– Тяжело сказать. Сейчас можно говорить всё что угодно, но увидим в реальности мы это только в следующем году, когда будем играть в Лиге наций. Но я уверен, что мы точно будем конкурентоспособны на уровне лучших команд мира, а там игра покажет.

И хочу сказать, что Куба и Иран — это не слабые соперники. Они готовились к своим турнирам, где они будут бороться за Олимпиаду. Они были в хорошей форме, в намного лучшей форме, чем мы, которые вышли месяц назад из отпуска и прошли тяжёлые сборы. В этом плане у них было преимущество. Мы мячи потрогали совсем немного, не так много времени провели вместе, поэтому коммуникация была не лучшей. Как-никак для нас это самое начало сезона.

Мы играли с крепкими середняками, и я считаю, что мы хорошо справились. После Уфы Куба поехала ещё играть товарищеские матчи, обыграла Бразилию, Германию и Италию. Это тоже говорит о том, что мы находимся на хорошей позиции в мире, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.