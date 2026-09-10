15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Дмитрий Волков высказался о высокой конкуренции доигровщиков в «Динамо»

Дмитрий Волков высказался о высокой конкуренции доигровщиков в «Динамо»
Комментарии

31-летний российский волейболист Дмитрий Волков высказал своё мнение о высокой конкуренции среди доигровщиков в московском «Динамо».

– Поговорим о конкуренции. Ты привык к роли основного игрока, который всегда на площадке, по крайней мере, во всех важных матчах. Но сейчас у «Динамо» три доигровщика сборной России в составе, место в составе никому не гарантировано. Как ты к этому относишься? Помогает ли тебе конкуренция или наоборот нервирует?
– У нас даже не три доигровщика, четыре! У нас ещё есть Никита Зудин, «Король тренировок», так и напишите (смеётся).

А на самом деле всё хорошо. В первую очередь это хорошо для команды. Отлично, что есть конкуренция, это хорошо для каждого из нас. Чем сильнее мы будем лично, тем сильнее будет команда в целом. Поэтому конкуренция, я думаю, пойдёт только на пользу. А играть будет тот, кто лучше готов, на площадку всегда выходят сильнейшие, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

Материалы по теме