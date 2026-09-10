Дмитрий Волков высказался о высокой конкуренции доигровщиков в «Динамо»

31-летний российский волейболист Дмитрий Волков высказал своё мнение о высокой конкуренции среди доигровщиков в московском «Динамо».

– Поговорим о конкуренции. Ты привык к роли основного игрока, который всегда на площадке, по крайней мере, во всех важных матчах. Но сейчас у «Динамо» три доигровщика сборной России в составе, место в составе никому не гарантировано. Как ты к этому относишься? Помогает ли тебе конкуренция или наоборот нервирует?

– У нас даже не три доигровщика, четыре! У нас ещё есть Никита Зудин, «Король тренировок», так и напишите (смеётся).

А на самом деле всё хорошо. В первую очередь это хорошо для команды. Отлично, что есть конкуренция, это хорошо для каждого из нас. Чем сильнее мы будем лично, тем сильнее будет команда в целом. Поэтому конкуренция, я думаю, пойдёт только на пользу. А играть будет тот, кто лучше готов, на площадку всегда выходят сильнейшие, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.