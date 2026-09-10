Мужская сборная Польши с победы стартовала на ЧЕ-2026, обыграв Португалию

Волейболисты сборной Польши одержали победу над Португалией в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:20).

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Мужчины. Групповой этап:

Польша – Португалия – 3:0 (25:12, 25:18, 25:20).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.