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Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 10 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 10 сентября
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Сегодня, 10 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках четвёртого игрового дня состоялись матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся в четверг.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты на 10 сентября:

«Ленинградка» Санкт-Петербург – «Корабелка» Санкт-Петербург – 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 18:25);

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Динамо» Москва – 2:3 (27:25, 22:25, 25:19, 16:25, 11:15).

В 2024 году победу на Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс». В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Таблица Кубка Легенд - 2026
Календарь Кубка Легенд - 2026
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