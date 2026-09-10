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Сборная Германии в четырёх сетах одолела Турцию на ЧЕ-2026 среди мужчин

Сборная Германии в четырёх сетах одолела Турцию на ЧЕ-2026 среди мужчин
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Мужская сборная Германии обыграла в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2026 Турцию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19).

ЧЕ-2026 (м) . Группа D. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 3
Германия
Турция: Гюрбюз, Тюмер, Балтаджи, Матич, Юксель, Киркит, Лагумджия, Лагумджия, Ялчин, Енипазар, Байрактар, Байрам, Таяз, Шахин
Германия: Райхерт, Тилле, Бреме, Шотт, Карлитцек, Петер, Циммерман, Краге, Крик, Бранд, Бёме, Мовинкель, Торви, Рёрс

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Мужчины. Групповой этап:

Турция – Германия – 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 19:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Таблица чемпионата Европы - 2026
Календарь чемпионата Европы - 2026
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