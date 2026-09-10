Сборная Германии в четырёх сетах одолела Турцию на ЧЕ-2026 среди мужчин

Мужская сборная Германии обыграла в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2026 Турцию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19).

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Мужчины. Групповой этап:

Турция – Германия – 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 19:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.