Волейболисты Италии с победы стартовали на чемпионате Европы — 2026

Мужская сборная Италии одержала победу в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 2026 над волейболистами Швеции. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Мужчины. Групповой этап:

Италия – Швеция – 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

Стоит отметить, что встреча проводилась на площадке Плебисцита в Неаполе (Италия) и была прервана по ходу первого сета из-за сильного дождя.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.