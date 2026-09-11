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Волейболисты Италии с победы стартовали на чемпионате Европы — 2026

Волейболисты Италии с победы стартовали на чемпионате Европы — 2026
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Мужская сборная Италии одержала победу в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 2026 над волейболистами Швеции. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

ЧЕ-2026 (м) . Группа A. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Швеция
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати
Швеция: Леййон, Андерссон, Альгулин, Экман, Беркерфельт, Бринк, Грувеус, Экстранд, Юханссон, Энлунд, Линк, Франссон, Эрикссон, фон Сюдов

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Мужчины. Групповой этап:

Италия – Швеция – 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

Стоит отметить, что встреча проводилась на площадке Плебисцита в Неаполе (Италия) и была прервана по ходу первого сета из-за сильного дождя.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Таблица чемпионата Европы - 2026
Календарь чемпионата Европы - 2026
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