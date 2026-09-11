ЧЕ по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 10 сентября

Вчера, 10 сентября, прошёл второй игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 10 сентября:

Польша — Португалия – 3:0 (25:12, 25:18, 25:20);

Франция — Швейцария – 3:0 (25:23, 31:29, 25:21);

Израиль — Украина – 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25);

Финляндия — Дания – 3:0 (25:22, 25:17, 25:20);

Турция — Германия – 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 19:25);

Италия — Швеция – 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.