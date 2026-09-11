Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 11 сентября (время московское):

16:00. Украина – Северная Македония;

17:00. Чехия – Греция;

17:00. Нидерланды – Бельгия;

17:00. Германия – Латвия;

19:00. Португалия – Болгария;

20:00. Сербия – Эстония;

20:00. Швейцария – Румыния;

22:00. Словакия – Словения.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.