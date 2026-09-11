Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей на 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 11 сентября (время московское):

16:00. «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва;

19:00. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область.

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). Турнир завершится 27 сентября.