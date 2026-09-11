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Нидерланды — Бельгия, результат матча 11 сентября 2026, счёт 1:3, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Бельгийские волейболисты в четырёх сетах одолели Нидерланды на групповом этапе ЧЕ-2026
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Мужская сборная Бельгии обыграла команду Нидерландов в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Тампере, Финляндия, и завершилась со счётом 25:14, 18:25, 25:17, 25:14.

ЧЕ-2026 (м) . Группа C. 1-й тур
11 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
Бельгия
Нидерланды: Коренблек, Ахьи, Мейс, Тёйнстра-мл., Плак, Беркхаут, Копс, Бак, Вортелбур, Эббелар, Клок, Вилтенбург, Хельд, Алексов
Бельгия: Реджерс, Деру, Д'Хюлст, Колман, Пласки, Франсен, Д'Хеер, Ротти, Дермо, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Фафшампс, Колсон

Помимо Нидерландов и Бельгии, в группе C находятся Финляндия, Эстония, Сербия и Дания.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре