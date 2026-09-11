Бельгийские волейболисты в четырёх сетах одолели Нидерланды на групповом этапе ЧЕ-2026

Мужская сборная Бельгии обыграла команду Нидерландов в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Тампере, Финляндия, и завершилась со счётом 25:14, 18:25, 25:17, 25:14.

Помимо Нидерландов и Бельгии, в группе C находятся Финляндия, Эстония, Сербия и Дания.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре