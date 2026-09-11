Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований в пятницу.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Результаты 11 сентября (время московское):

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 1:3 (14:25, 21:25, 25:23, 23:25);

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 2:3 (25:21, 25:27, 25:27, 25:22, 5:15).

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). Турнир завершится 27 сентября.