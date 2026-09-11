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Сербия — Эстония, результат матча 11 сентября 2026, счёт 3:1, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Сербии по волейболу начала ЧЕ-2026 с победы над командой Эстонии
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Мужская сборная Сербии обыграла команду Эстонии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Тампере, Финляндия, и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22).

ЧЕ-2026 (м) . Группа C. 1-й тур
11 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Эстония
Сербия: Негич, Маринович, Ристич, Ивович, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Лубурич, Стефанович, Машулович, Кокеза, Неделькович
Эстония: Ванкер, Ефанов, Теппан, Таммеару, Маар, Саар, Тяхт, Саарема, Аганитс, Хурт, Лыхмус, Ару, Варблане, Нылвак

Помимо Сербии и Эстонии, в группе C находятся команды Финляндии, Бельгии, Нидерландов и Дании.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.