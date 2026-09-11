Мужская сборная Сербии по волейболу начала ЧЕ-2026 с победы над командой Эстонии

Мужская сборная Сербии обыграла команду Эстонии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Тампере, Финляндия, и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22).

Помимо Сербии и Эстонии, в группе C находятся команды Финляндии, Бельгии, Нидерландов и Дании.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.