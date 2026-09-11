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Богумила Бярда — о победе над «Корабелкой»: каждый день пять сетов очень тяжело

Богумила Бярда — о победе над «Корабелкой»: каждый день пять сетов очень тяжело
Комментарии

Диагональная «Заречья-Одинцово» Богумила Бярда прокомментировала победу своей команды в матче с петербургской «Корабелкой» в рамках группового этапа женского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 27:25, 27:25, 22:25, 15:5) в пользу подмосковной команды.

Кубок Легенд (ж) . Группа Б. 4-й тур
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Корабелка: Суворова, Нестерова, Исакова, Захарова, Филиппова, Халецкая, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Бельтюкова
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Лазарева, Младенович, Хабибрахманова, Сперскайте, Манжосова, Бирюкова, Перова

«Наш тренер сказал, что за характер ставит нам пятёрку, а за игру – тройку. Что мы можем играть лучше на самом деле. Я, в принципе, с ним согласна. Интересно понимать, как наша команда справляется с пятисетовиками, третий подряд – это достаточно непросто. Именно за счёт характера пока и берём. Хотелось б