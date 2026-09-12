Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 11 сентября

11 сентября прошёл третий игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в пятницу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 11 сентября:

Украина — Северная Македония — 3:0 (25:22, 25:22, 25:10);

Чехия — Греция — 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:23);

Нидерланды — Бельгия — 1:3 (14:25, 25:18, 17:25, 14:25);

Германия — Латвия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:16);

Португалия — Болгария — 0:3 (18:25, 18:25, 20:25);

Сербия — Эстония — 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22);

Швейцария — Румыния — 1:3 (21:25, 23:25, 25:13, 20:25);

Словакия — Словения — 0:3 (29:31, 15:25, 18:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.