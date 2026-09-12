Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 12 сентября (время московское):

15:00. Дания – Нидерланды;

16:00. Польша – Израиль;

17:00. Швеция – Чехия;

17:00. Франция – Турция;

18:00. Бельгия – Финляндия;

19:00. Болгария – Украина;

20:00. Румыния – Германия;

22:05. Греция – Италия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.