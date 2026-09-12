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Польша — Израиль, результат матча 12 сентября 2026, счёт 3:0, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Польские волейболисты уверенно обыграли команду Израиля на групповом этапе ЧЕ-2026
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Мужская сборная Польши уверенно обыграла команду Израиля во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Софии, Болгария, и завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

ЧЕ-2026 (м) . Группа B. 2-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Израиль
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Израиль: Ханский, Пелег, Бачкала, Гольдрин, Ариэль, Алон, Марон, Ройтман, Копилевич, Хавер, Либерман, Рура, Халачми, Грибаускас

Помимо Польши и Израиля, в группе B находятся Болгария, Украина, Северная Македония и Португалия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу