Польские волейболисты уверенно обыграли команду Израиля на групповом этапе ЧЕ-2026

Мужская сборная Польши уверенно обыграла команду Израиля во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Софии, Болгария, и завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

Помимо Польши и Израиля, в группе B находятся Болгария, Украина, Северная Македония и Португалия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.