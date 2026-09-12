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Франция — Турция, результат матча 12 сентября 2026, счёт 3:0, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Франция обыграла Турцию на групповом этапе мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Франции обыграла Турцию во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Румынии и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

ЧЕ-2026 (м) . Группа D. 2-й тур
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Турция
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Турция: Гюрбюз, Тюмер, Балтаджи, Матич, Юксель, Киркит, Лагумджия, Лагумджия, Ялчин, Енипазар, Байрактар, Байрам, Таяз, Шахин

Помимо Франции и Турции, в группе D находятся Германия, Румыния, Латвия и Швейцария.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу